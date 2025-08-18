A todo ritmo en las fiestas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La música, la gastronomía, la cultura popular y los juegos fueron ayer los protagonistas de la mayoría de los programas de fiesta mayor en las comarcas leridanas. En Rialp, la noche del sábado más de 1.000 personas llenaron el pabellón municipal para disfrutar de la actuación del grupo de versiones Bandidos. Ayer, las fiestas tenían previsto acabar con varias propuestas como juegos de mesa, karaoke y cine. Tampoco faltó la música en Maials, con sorpresa incluida, ya que el alcalde, David Masot, no dudó en subirse a cantar al escenario junto con el grupo Jet Lag durante la celebración de la Nit Jove. Durante el domingo, el programa incluyó sardanas y baile, y para hoy, último día, habrá paella popular, fiesta de la espuma y el concierto De pel·lícula.

Entretanto, unas 320 personas participaron en la cena de hermandad la noche del sábado en la plaza Major de Llimiana. La fiesta mayor acabó ayer con cucañas infantiles y una “trivial night”, entre otras actividades. También clausuraron su fiesta mayor en Organyà, con pesca y juegos para todas las edades en las calles del municipio del Alt Urgell, entre los que no faltaron el ajedrez, el parchís y la butifarra, así como un mercado de libro infantil de segunda mano, fútbol y baile con Street Band, entre otros actos. En El Palau d’Anglesola, la fiesta de Sant Roc llenó la tarde del sábado de tradición, gastronomía y música el espacio de la ermita. La jornada comenzó con una misa cantada por la Coral de l’Associació de Dones y continuó con la Festa del pa amb tomata, coca de recapte i panadons. Para acabar, el público pudo disfrutar de la actuación de PaPiXules.

También continuaron las actividades de fiesta mayor en Arbeca, Albesa o Àger, entre otros. Entretanto, Cervera acogerá hoy la tradicional llegada del agua en los actos de celebración de Sant Magí y mañana se repartirá por toda la ciudad. La fiesta está organizada por la Associació Amics de Sant Magí de la capital de la Segarra. En Tàrrega, también se celebrará Sant Magí mañana en el Parc de Sant Eloi y el programa arrancará a las 9.00 horas con una misa.