Aspros impulsa proyectos para jóvenes y niños con TEA y discapacidad intelectual

La Fundació Aspros, a través de su servicio de ocio Som i Serem, impulsa dos nuevos recursos dirigidos a niños y jóvenes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y discapacidad intelectual, con el objetivo de dar respuesta a una necesidad urgente y no cubierta en el ámbito del ocio para este colectivo en Lleida. De esta forma nacen los proyectos Som infants i joves en el lleure y Som escoles, como respuesta a las demandas de familias y escuelas, que, según la entidad, han puesto de manifiesto “la falta de espacios adaptados e inclusivos”. Por un lado, Som infants i joves en el lleure contempla una oferta de actividades extraescolares para usuarios de entre 5 y 13 años durante el curso 2025-2026 en horario de tarde. Se incluyen propuestas multideportivas, de estimulación multisensorial en la sala Snoezelen en la UdL, fútbol sala y baloncesto en el pabellón municipal de Corbins, cedido por parte del consistorio de este municipio. Entretanto, la iniciativa Som escoles se despliega dentro del ámbito educativo y está orientado a alumnado de escuelas especiales. Las actividades se harán en las instalaciones de los centros al mediodía para facilitar la participación y la accesibilidad. El primer centro en participar será la Llar de Sant Josep.