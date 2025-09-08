Las nubes tapan el eclipse lunar total en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las nubes que cubrieron ayer por la tarde buena parte de Catalunya dificultaron ver el eclipse lunar total. El fenómeno astronómico comenzó antes de la puesta del sol y debía ser visible hasta las 22.55 horas, pero el cielo encapotado impidió contemplar esta luna de sangre. Se llama popularmente así, ya que el satélite adopta un color rojizo intenso durante el momento álgido del eclipse.

En Lleida, muchas personas salieron a la calle para disfrutar del espectáculo y parte de ellas lo hicieron desde la Seu Vella, ya que era un buen punto de observación. Sin embargo, no tuvieron mucha suerte. Muchos también se desplazaron a zonas más alejadas y a puntos elevados para observar este fenómeno.

Decenas de personas en la Seu Vella de Lleida para observar este fenómeno.Jordi Echevarria

En el Port del Cantó, en el Pallars, algunos espectadores tuvieron más suerte y, pasadas las 21.00 horas, cuando se esparcieron las nubes, pudieron ver la luna ya en el tramo final del eclipse. El eclipse total de luna pudo verse en gran parte del mundo (América, Europa, África, Asia y Oceanía) y se preveía especialmente espectacular en regiones de Asia y Australia occidental, según el Observatorio Astronómico Nacional (OAN). En Catalunya, todas las comarcas debían gozar del eclipse total de luna, pero finalmente las nubes lo hicieron prácticamente imposible hasta su fase de penumbra, hacia el final del fenómeno

