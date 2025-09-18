Clotilde Martos, usuaria de Caser Residencial, celebra su centenario

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Familiares, amigos y profesionales de la residencia Caser Residencial, en el barrio de Balàfia, se reunieron ayer para celebrar el centenario de la usuaria del centro Clotilde Martos. La cumpleañera posó en una foto de grupo con sus familiares y el teniente de alcalde, Carlos Enjuanes, así como con trabajadores del centro residencial. Recibió un ramo de flores así como la Medalla Centenaria de la Generalitat como homenaje a su trayectoria vital. Martos también compartió la celebración con otras compañeras de la residencia.

Según la última estadística de Estimaciones de Población publicada por Idescat, en las comarcas leridanas residían 198 centenarios en el primer semestre del año. Esta cifra no ha parado de crecer en los últimos años, con un incremento del 29% en los últimos cinco años. Por sexos, más del 80% de la población centenaria de la provincia de Lleida son mujeres.