El otoño llega con lluvias y un desplome de las temperaturas en Lleida

El próximo lunes 23 de septiembre a las 20:19 horas, empezará de manera oficial el otoño de 2025 con un cambio meteorológico significativo. La transición estacional vendrá precedida por un frente que comenzará a afectar al país desde el domingo, trayendo consigo chubascos y tormentas de considerable intensidad que barrerán el territorio de oeste a este, provocando un notable descenso térmico en Lleida que marcará el final definitivo del verano.

Estos días el tiempo se mantiene tranquilo, sin previsión de precipitaciones para jueves y viernes. Sin embargo, el escenario cambiará radicalmente durante el último fin de semana estival. Para el sábado ya se anticipan algunos chubascos en zonas costeras y prelitorales, aunque de escasa importancia, mientras que la situación se complicará notablemente durante el domingo, cuando las lluvias ganarán intensidad especialmente a partir del mediodía.

Según los modelos meteorológicos actuales, la mañana del domingo transcurrirá mayoritariamente sin precipitaciones, pero la situación se deteriorará progresivamente desde el mediodía. Los chubascos afectarán inicialmente al interior peninsular y litoral sur, para posteriormente extenderse al resto del territorio durante la tarde y noche. Las previsiones indican que algunas tormentas alcanzarán fuerte intensidad con acumulaciones de 20 o 30 litros por metro cuadrado en periodos de veinte o treinta minutos, pudiendo ser superiores especialmente en las comarcas de Girona durante las últimas horas del día.

De temperaturas veraniegas a valores otoñales en pocos días

El contraste térmico será uno de los aspectos más destacados de este cambio estacional. Durante los últimos días, los termómetros han registrado valores típicamente veraniegos, con máximas oscilando entre los 30 y 35 grados en numerosas zonas del interior peninsular, alcanzando incluso los 30°C en los valles pirenaicos. Hoy mismo, en la plana de Lleida se han registrado 35°C, mientras que localidades como Puigcerdà, Sort y Vielha han llegado a los 29°C, temperaturas aproximadamente 10 grados por encima de lo habitual para estas fechas.

Este patrón térmico experimentará una ligera moderación durante jueves y viernes, con un descenso algo más perceptible el sábado, aunque todavía con valores que recordarán claramente al verano. Sin embargo, el domingo marcará el inicio de un descenso térmico más pronunciado, con máximas que solo alcanzarán puntualmente los 30°C y que retrocederán de manera más evidente durante la tarde con el avance de las precipitaciones.

La verdadera transformación llegará con el inicio de la próxima semana, cuando la mayoría de las temperaturas máximas se situarán en una horquilla entre los 15 y 20 grados, con valores incluso inferiores en los valles pirenaicos. Como única excepción, el lunes, favorecido por el viento de noroeste (mestral), el litoral tarraconense podría acercarse o incluso alcanzar los 25°C. A partir del jueves, pero especialmente el viernes, se espera una recuperación térmica gradual aunque manteniéndose en valores moderados para finales de septiembre.

Un cambio brusco en el patrón meteorológico

Este cambio de patrón meteorológico supondrá pasar de temperaturas superiores a lo normal durante esta semana a valores por debajo de lo habitual a finales de septiembre. En términos concretos, si este jueves a 1.500 metros de altitud las temperaturas están unos 6 o 7 grados por encima de lo esperado para estas fechas, para el martes se situarán aproximadamente 4 o 5 grados por debajo de los valores normales, confirmando así una transición de un ambiente plenamente estival a otro claramente otoñal.

Las tormentas que acompañarán este cambio de tiempo persistirán durante el lunes, especialmente en la primera mitad del día, coincidiendo con la entrada de vientos del norte que acentuarán el descenso térmico justamente el día del equinoccio de otoño.

El equinoccio de otoño: un fenómeno astronómico que marca el cambio estacional

El equinoccio de otoño, que este 2025 tendrá lugar exactamente a las 20:19 horas del lunes 23 de septiembre, representa el momento astronómico en que el Sol cruza el ecuador celeste, haciendo que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración en todo el planeta. A partir de este punto, los días se irán acortando progresivamente hasta llegar al solsticio de invierno en diciembre.

Este fenómeno astronómico ha marcado tradicionalmente el inicio del otoño meteorológico, aunque desde el punto de vista climatológico, los meteorólogos suelen considerar que el otoño meteorológico comienza el 1 de septiembre. Sin embargo, este año 2025, la llegada astronómica del otoño coincidirá casi perfectamente con un cambio meteorológico significativo, alineando así ambos calendarios.