Voluntarios de Carrefour ayudan a Aremi con tareas de mantenimiento

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Trabajadores de Carrefour destinaron ayer su jornada laboral a ayudar a la Associació Aremi. Una iniciativa que surge del Día de la Buena Gente, organizada por por Carrefour y su Fundación para mejorar y acondicionar espacios. En la entidad, los voluntarios hicieron varias tareas de mantenimiento, como pintar el hall. A nivel estatal, se destinó la jornada laboral de más de 1.300 personas que han solicitado participar en el programa.