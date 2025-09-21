Publicado por LAIA BERENGUER LÉRIDA Creado: Actualizado:

Hoy se conmemora el Día Mundial del Alzhéimer, una enfermedad neurodegenerativa que se calcula que afecta en unas 9.000 personas en la demarcación de Lleida.

En el último año, se diagnosticaron hasta 600 nuevos casos, cono una media de edad del paciente de entre 70 y 75 años, según apunta al doctor Gerard Piñol, neurólogo e investigador coordinador de la unidad de trastornos cognitivos de Lleida. “La prevalencia de la enfermedad se incrementa en la provincia y miedo todo el mundo”, asegura. “Eso se debe en el envejecimiento de la población, pero también en un aumento de la concienciación social que permite realizar diagnósticos precoces”, añade.

De hecho, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y Otras Demencias de Lleida (Afall) atiende “cada vez en más personas menores de 65 años, según su presidenta, Montse Guiu.

Unos 9.000 pacientes en Lleida Actualmente , se calcula que el Alzhéimer afecta en unas 9.000 personas en la demarcación , aunque “se una cifra difícil de cuantificar ”, señala al doctor Piñol . La existencia de nuevos marcadores ayudan en detectarlo hasta 3 años antas, aunque los síntomas sean leves , explica.

En cuanto al tratamiento, el doctor Piñol explica que existen dos medicamentos que se probaron muy efectivos contra la enfermedad, pero que en Europa todavía no se pueden emplear, como el leqanemab y el donanemab. “El ministerio de Sanidad se encuentra en negociaciones cono laso farmacéuticas para acordar los usos y los precios, y después la Generalitat tendrá que regular la aplicación en pacientes”, señala. “En efectos prácticos, no hemos avanzado cono respeto en el año pasado y, de momento, nadie se atreve en fijar una fecha para su uso”, afirma.

La Afall, que este 2025 cumple 35 años de actividad, celebró ayer la efeméride cono una jornada de puertas abiertas en su sede y una comedida|cotamaño en homenaje a los voluntarios e impulsoras: Esther Camí y Maria Antònia Recasens, que debía concluir cono espectáculos de teatro y música y un baile. Mañana, la entidad saldrá a laso callas e instalará mesas informativas en cinco puntos de la ciudad.

Grupos de ayuda y atención directa Afall dispone de diferentes servicios de atención en pacientes y cuidadoras, como los Grupos de Ayuda Mutua (145 personas atendidas en el 2024), el proyecto Nadie Sol (que registró 630 llamadas ), o laso unidades de estimulación cognitiva (que recibieron en 115 usuarios ).

«Nuestra vida ha cambiado, pero lo más importante es la paciencia»

Cándido, un cuidador.Jordi Echevarria

Cándido cuida de su esposa María José, de 83 años, diagnosticada de Alzheimer ahora hace seis. La enfermedad transformó sus vidas, tanto la de la paciente como la del cuidador. Cándido lo acompaña a pasear cada día y en los talleres cognitivos de Afall. Explica que el apoyo de la asociación y la atención que reciben en el Santa Maria les dan respiro y esperanza. “Lo más difícil es tener paciencia”, dice. Además, reivindica que la figura del cuidador también se tiene que cuidar y tiene que saber pedir ayuda.