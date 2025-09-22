Una calabaza de casi 960 kilos, ‘reina’ en la feria de Sidamon

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Una enorme calabaza de 959,5 kilos cultivada por Rubén Mendi, de Valtierra (Navarra), fue la gran ganadora de la cuarta edición de la Fira de la Carabassa Gegant de Sidamon. Aunque no se trata del récord catalán (que sigue en manos de un cultivador de Corbera d’Ebre con 1.025 kilos), la pieza es la segunda más grande de España este año y una de las cinco o seis mayores del mundo. Además, es la más pesada jamás presentada en el certamen del Pla d’Urgell. El récord mundial actual lo ostenta el estadounidense Travis Gienger, con una calabaza de 1.246,9 kilos presentada en el World Championship Pumpkin Weigh-Off de Half Moon Bay en 2023.

Pese a la amenaza de lluvia que obligó a cambiar la ubicación, trasladando el evento de la zona de la Pineda a la pista cubierta, la cita en Sidamon congregó a numerosos visitantes, paradistas y cultivadores de toda España e incluso del extranjero.

Sergi Balcells, organizador del certamen, destacó el “esfuerzo de los voluntarios y la respuesta del público”, que llenaron el recinto y aplaudieron la labor de los agricultores. “Cada vez vienen más cultivadores y de mayor nivel. Mover una calabaza de casi una tonelada no es fácil, pero lo hacen para poder compartirla aquí. Para nosotros es un orgullo”, señaló.

Participación internacional

La feria contó con una decena de calabazas gigantes, además de sandías de más de 80 kilos, y reunió a nombres de referencia en el cultivo de hortalizas gigantes como los hermanos Patton, que ostentan un récord personal de 1.200 kilos. También participó el sudafricano Wykus Lamprecht, en su primera visita a Catalunya, quien aseguró que se lleva “una experiencia muy positiva” y que utilizará semillas catalanas en su próxima temporada.

Con cada edición, el certamen atrae más público y competidores, y los organizadores confían en seguir creciendo. “Es como nuestra Champions League”, resumió Balcells, que ya piensa en la próxima edición y en batir nuevas marcas.

El ganador de esta edición, Rubén Mendi, se mostró emocionado por el resultado. “Ganar en Sidamon para mí ha sido muy bonito. Llevo viniendo desde el primer año y nunca había podido traer una calabaza. Este año he conseguido traer una grande y cerrar una temporada fantástica”, explicó.