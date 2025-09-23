Publicado por Segre Creado: Actualizado:

¿Sabías que puedes seguir el diario SEGRE en Google a través de Discover? Se trata de una herramienta que utilizan millones de personas para informarse cada día de lo que pasa a su alrededor. La principal novedad de esta nueva versión es poder seguir a tus medios preferidos, así que te explicamos cómo puedes seguir en el SEGRE para enterarte siempre de las mejores noticias de la provincia de Lleida.

Personalizar la experiencia en Discover y para que aparezcan las noticias del diario SEGRE es muy fácil: tan sólo tienes que pulsar este botón de aquí y cliquear a "seguir en Google".

Así de sencillo. Es totalmente gratuito y de esta manera ahorrarás tiempo a la hora de buscar las noticias que más te interesan.

¿Qué es Google Discover ?

Discover es la herramienta de Google que recomienda noticias y otros temas según los gustos de cada usuario. Si tienes Android, lo encontrarás a la izquierda de la pantalla de inicio de tu móvil. Y, tanto si tienes Android como iPhone, se encuentra siempre en la pantalla de inicio de Google Chrome y a la app de Google, que en caso de tener iPhone, se pueden descargar en la Apple Store.

