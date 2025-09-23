Configura las noticias de Google para seguir todas las publicaciones del diario SEGRE
Con un simple clic puedes seguir toda la actualidad de la provincia de Lleida
¿Sabías que puedes seguir el diario SEGRE en Google a través de Discover? Se trata de una herramienta que utilizan millones de personas para informarse cada día de lo que pasa a su alrededor. La principal novedad de esta nueva versión es poder seguir a tus medios preferidos, así que te explicamos cómo puedes seguir en el SEGRE para enterarte siempre de las mejores noticias de la provincia de Lleida.
Personalizar la experiencia en Discover y para que aparezcan las noticias del diario SEGRE es muy fácil: tan sólo tienes que pulsar este botón de aquí y cliquear a "seguir en Google".
Así de sencillo. Es totalmente gratuito y de esta manera ahorrarás tiempo a la hora de buscar las noticias que más te interesan.
¿Qué es Google Discover?
Discover es la herramienta de Google que recomienda noticias y otros temas según los gustos de cada usuario. Si tienes Android, lo encontrarás a la izquierda de la pantalla de inicio de tu móvil. Y, tanto si tienes Android como iPhone, se encuentra siempre en la pantalla de inicio de Google Chrome y a la app de Google, que en caso de tener iPhone, se pueden descargar en la Apple Store.
