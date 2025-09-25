Unas 40 entidades solidarias en el Fes Món de Lleida

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La concejalía de Cooperación del ayuntamiento de Lleida impulsa la segunda edición de la feria Fes Món, que reunirá en la plaza Sant Joan a unas cuarenta organizaciones solidarias leridanas el sábado, 4 de octubre. El certamen, que ya se celebró el año pasado en la ciudad, busca proporcionar espacios de encuentro entre entidades y ciudadanía y promover proyectos para la defensa de los derechos humanos y de las mujeres, tanto a nivel local como global. La iniciativa pretende que todo el mundo pueda acceder a recursos y materiales didácticos para informarse sobre las labores de las respectivas asociaciones solidarias, a la vez que organiza actividades culturales y lúdicas para todos los públicos a lo largo de toda la jornada de la feria, que empezará a las 10.00 horas y terminará a las 20.00 horas. La programación, que se puede consultar completa en la página web de la Paeria, incluirá más de una decena de actividades pensadas para visibilizar la riqueza multicultural y generar un ambiente de inclusión y convivencia. Habrá propuestas de todo tipo, como una clase guiada de bailes africanos, cuentacuentos, espectáculos de títeres para los más pequeños, conciertos, talleres de costura con telas africanas, un desfile de moda impulsado por Juventud Afro en Lleida y la actuación de DJ Afro.

El acto de presentación de esta segunda edición tuvo lugar ayer en el edificio de Mercolleida con la participación de representantes de la fundación solidaria Josep Comaposada y de la asociación Aficu Lleida, además del concejal de Cooperación del ayuntamiento, Jackson Quiñónez, quien señaló que el conocimiento de esta red solidaria es esencial “para que la ciudadanía tome conciencia de los problemas que acontecen en nuestra sociedad”. Quiñónez aprovechó la ocasión para explicar que Fes Món se sumará a las movilizaciones convocadas para el mismo día 4 con el objetivo de condenar el genocidio en Gaza, incluyendo a las 18.00 horas una acción artística también en la plaza Sant Joan para dar apoyo al pueblo palestino.