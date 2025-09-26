Más de 380 donaciones en la Marató de Sang de Lleida

Un total de 386 personas donaron sangre y otras 52 plasma en la Marató de Sang de Lleida, celebrada el martes y el miércoles en la Llotja de Lleida, una cifra que supone un descenso respecto a la campaña del año pasado, con 130 donantes menos. Según el balance, el 86% de las personas que acudieron a la campaña son donantes habituales y un 14% lo hacían por primera vez. Por edades, destaca que 47 tenían entre 18 y 24 años, siendo la franja de 45 a 54 años la que concentra un mayor número de donaciones, con 124. Además, 24 tenían 64 años o más. En esta Marató, se habían incrementado los efectivos para evitar colas y también contaban con cuatro máquinas de extracción de plasma.

Precisamente, a partir del 1 de octubre se celebra la Semana Mundial de la Donación de Plasma 2025 con más de 60 campañas en Catalunya, seis en las comarcas leridanas. Así, el 1 y 2 de octubre habrá una en Balaguer, el 6 y 7, en Tàrrega; el día 9, en Les Borges, y el 10 de octubre, en Alpicat. También se puede donar en el Banc de Sang i Teixits en el hospital Arnau de Vilanova. Este año está previsto que se superen las 40.000 donaciones anuales de plasma, pero todavía faltan 64.000 cada año para que Catalunya sea autosuficiente y no se tenga que importar. Para inscribirse, solo hay que pedir cita en la página web www.bancsang.net/donar.