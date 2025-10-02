Tàrrega edita un calendario con 12 de sus “mujeres fantásticas”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, el ayuntamiento de Tàrrega ha impulsado la edición del calendario de 2026 bajo el título Dones fantàsticament grans, que cuenta con la participación de 12 mujeres de entre 65 y 91 años.La iniciativa pretende romper los tópicos que la sociedad suele tener sobre la edad avanzada y reivindicar sus experiencias. El calendario se puede conseguir gratuitamente en la Oficina d’Acció Social de Tàrrega.