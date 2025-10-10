Alerta por posibles crecidas en barrancos de Tarragona por lluvias intensas

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha emitido este viernes una advertencia sobre la posibilidad de crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos ubicados en el tramo bajo del río Ebro. Esta alerta responde a las previsiones de lluvias intensas que podrían registrarse durante la tarde de este viernes en diversas zonas de la provincia de Tarragona.

Según el comunicado oficial difundido por el organismo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos amarillos por precipitaciones de alta intensidad que podrían superar los 20 l/m² en apenas una hora en el territorio tarraconense. Paralelamente, se han establecido avisos amarillos y rojos en determinadas áreas de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, donde la situación meteorológica podría ser aún más adversa.

Ante este escenario, la CHE hace un llamamiento a la población para que siga las recomendaciones de los servicios de Protección Civil y permanezca atenta a la evolución de las condiciones meteorológicas durante las próximas horas. Las autoridades hidráulicas mantienen el seguimiento constante de la situación para actualizar sus indicaciones según sea necesario.