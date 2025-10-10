Ayuso rechaza la lista de médicos objetores

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reiteró ayer durante la sesión de control en la Asamblea regional que se niega a hacer una “lista negra” de médicos objetores y pide a la izquierda que se vayan “a otro lado a abortar”. “No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo”, remarcó Ayuso, quien reiteró que “nunca, nunca” va a hacer una “lista negra” de médicos y añadió “¿les parece poco”; pues váyanse a otro lado a abortar”.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ante la polémica generada por las palabras de Isabel Díaz Ayuso, se comprometió a garantizar, si gobierna, que “cualquier mujer” pueda abortar “con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes” y acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “utilizar” a las mujeres.