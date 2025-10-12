Reivindican una salud mental digna y accesible

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Más de 600 personas participaron ayer en Tàrrega en la celebración del acto central del Día Mundial de la Salud Mental, organizado por la Associació Alba, que celebra su 50 aniversario, y la Federació Salut Mental Catalunya. La jornada sirvió para reivindicar la importancia de poner el foco en la dignidad, los derechos sociales y la voz de las personas para garantizar la salud mental como un derecho humano fundamental. Asimismo, reclamaron derechos como la vivienda, el trabajo digno, la educación, los cuidados y el apoyo comunitario. Mercè Torrentallé, presidenta de Salud Mental Catalunya, señaló que “falta más inversión, más recursos y más equidad territorial”. Por su parte, Raúl Moreno, secretario general de Derechos Sociales, dijo que la salud mental es una prioridad del Govern y que “debemos hacer una revolución social entre todos”.