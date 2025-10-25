El Palau y Albesa visibilizan el duelo perinatal

La Associació de Dones de El Palau d’Anglesola acogió ayer una charla. El pasado domingo, Albesa inauguró el Espai Batec en el cementerio. - ASSOCIACIÓ CHISANA

La asociación leridana Chisana, que actualmente preside la Federación Española de Duelo Perinatal, Gestacional y Neonatal (Fedup), continuó ayer con la celebración de los actos de visibilización y concienciación del duelo perinatal con una conferencia en El Palau d'Anglesola. La Associació de Dones del municipio acogió la charla-coloquio titulada El silenci dins d’un tabú; el dol perinatal, conducida por Montse Robles, presidenta de la Fedup.

Por su parte, Albesa inauguró el pasado domingo el Espai Batec en la zona nueva de su cementerio, en memoria y reconocimiento a las pérdidas perinatales, neonatales y gestacionales. La artista leridana Monti Mateu creó una escultura que preside el espacio, que está formada por una mariposa como símbolo de su vuelo sutil y recuerdo eterno, y una serie de palabras grabadas como “amor, vida, recuerdos, perpetuo, eterno, estima y memoria”. Asimismo, en el acto participó la asociación Chisana y la orquesta Nova Clau interpretó varias piezas musicales.

El calendario de actos de la entidad continuará el próximo martes (17.30) en el Casal de la Dona de Lleida con una charla. Además, el sábado de la próxima semana (16.30), en el cementerio de El Palau se inaugurará su propio espacio dedicado al duelo perinatal bajo el nombre Empremtes, y el 8 de noviembre (16.30) está prevista otra conferencia en El Poal.