Les protectoras de animales detienen la adopción de gatos por Halloween para evitar rituales y maltratos

La gata, en buen estado, ha sido quitada a una clínica veterinaria para su revisión.Àlex Roig

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Con la llegada de Halloween, muchas protectoras de animales han decidido suspender temporalmente las adopciones de gatos —especialmente de los negros — para prevenir que sean utilizados en rituales o prácticas esotéricas. Algunas entidades, como La Posada Felina, han optado por bloquear cualquier entrega felina hasta pasado el 1 de noviembre, mientras que otros han reforzado los filtros y el seguimiento de las familias adoptantes.

“En estas fechas no demos ningún gato en adopción, sea del color que sea, explica Natalia Esteban, miembro de La Posada Felina. Según relata, cuando no encuentran gatos negros, algunas personas buscan felinos de tonos oscuros, como los carey o los atigrats.

El Ayuntamiento de Terrassa es uno de los organismos que ha prohibido expresamente la adopción de gatos negros de su centro municipal hasta el 10 de noviembre, como medida de prevención.

Esteban alerta de que es fácil encontrar en internet o en las redes sociales contenidos relacionados con rituales en que se utilizan gatos: los negros, asociados a la brujería; los blancos, a la santería. Estos actos, denuncia, pueden implicar sacrificios o mutilaciones “realizadas con una precisión escalofriante”.

Aunque es posible denunciar estos hechos, “a menudo es muy difícil probarlos”, señala Esteban, que también critica las carencias de la Ley de Bienestar Animal de 2023.

Desde de Abrazo Animal, su presidenta, Lola Julià, confirma que en estas fechas extreman las precauciones: “Hacemos un filtraje muy riguroso. Tenemos que asegurarnos que ningún gato acabe en manos equivocadas”. Julià lamenta que los gatos negros sigan siendo menos adoptados por supersticiones infundadas: “La gente no sabe que tienen un carácter extraordinario”.