Alerta sanitaria por cannabinoides detectados en golosinas checas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria tras detectar la presencia de cannabinoides en dos productos de confitería procedentes de la República Checa. Estos artículos de la marca Heavens Haze contienen THC, el principal compuesto psicoactivo natural del cannabis, y HHC, un cannabinoide sintético con efectos similares, representando un grave riesgo para la salud pública.

Según la información proporcionada por el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), estos productos han sido distribuidos principalmente en la Comunidad Valenciana, aunque las autoridades no descartan que puedan encontrarse en otras comunidades autónomas. Las autoridades sanitarias recomiendan encarecidamente a los consumidores que eviten el consumo de cualquier producto con HHC o THC en su composición que tengan en sus hogares.

Productos afectados por la alerta sanitaria

Los artículos identificados en esta alerta son "10-OH-THC LEMON GUMMIES" y "95% 10-OH HHC". Ambos tienen apariencia de golosinas, lo que los hace especialmente peligrosos por su atractivo para los niños. A pesar de que algunos de estos productos incluyen en su etiquetado frases como "no destinado al consumo" o "producto de coleccionismo", las autoridades los consideran alimentos puestos a disposición del público.

Riesgos asociados a la venta online

La AESAN advierte además sobre la posibilidad de adquirir estos y otros productos similares a través de Internet. Las autoridades sanitarias insisten en que el consumo de alimentos con cannabinoides supone un riesgo considerable para la salud. Esta alerta forma parte de los esfuerzos continuos de las autoridades españolas para proteger a los consumidores de productos potencialmente nocivos que se comercializan con apariencia inofensiva.