Una bailarina de 106 años: el pueblo de Barbens homenajea a Pepita Bernat, vecina centenaria

La sala de plenos del ayuntamiento de Barbens se llenó ayer para rendir homenaje a Pepita Bernat, vecina centenaria del pueblo e hija de Cal Gonsalo, que acaba de cumplir 106 años. Nacida en el pueblo el 15 de julio de 1919, Bernat se trasladó a Barcelona con solo seis años, aunque regresó durante tres años a Barbens tras el estallido de la Guerra Civil. A lo largo de su vida, ha residido también en Ginebra (Suiza) y Cubelles, y a su regreso de Suiza emprendió diversos negocios, entre ellos un chiringuito, una carnicería y dos peluquerías.

El acto en Barbens incluyó un coloquio en el que Bernat, que acude cada domingo a bailar a la sala La Paloma de Barcelona, compartió algunas de las claves de su longevidad: “Comer poco pero bueno; vivir sin rencores y sobretodo, bailar mucho”. Bernat también reivindicó los avances sociales en materia de feminismo, y recordó que cuando era joven tuvo que enfrentarse a muchos prejuicios.

Pepita Bernat, amb l’autora de la seua biografia, Eugènia Güell. - M. CODINAS

Durante la celebración también se presentó el libro Qui dia balla, any empeny (Ara Llibres), una biografía de Bernatescrita por la periodista Eugènia Güell. La autora explicó que la obra nació tras numerosas conversaciones con Bernat para reconstruir los episodios más significativos de su vida. El volumen será la lectura escogida por el Club de Lectura de Barbens el próximo mes de noviembre.“La historia viene de nuestros mayores y los tenemos que escuchar, porque son un pozo de sabiduría”, destacó Rosa, una de las sobrinas de Bernat.