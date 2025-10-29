El tren de la Pobla: Un ambicioso proyecto que debía cruzar el Pirineo

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

La línea Lleida-La Pobla de Segur formaba parte de un ambicioso proyecto de corredor ferroviario interior que conectaría Baeza (España) con Saint Girons (Francia), siguiendo un eje mediterráneo pero por el interior y cruzando la frontera por Salau. Sin embargo, pese a las numerosas explanaciones y obras entre Baeza y Utiel, solo se completó la sección catalana. La sección Lleida-Balaguer se abrió en 1924, y el 1950 llegó a Tremp.

El trayecto se completó el año siguiente. En los 80 se consideró su supresión por baja rentabilidad, pero se salvó mediante un convenio. En 2016, FGC asumió la titularidad con mejoras en el servicio que impulsaron la demanda. Según detalló Pau Noy, los costes actualizados de extender la línea entre La Pobla y Sort serían de entre 500 y 1.000 millones de euros, y entre Sort y Esterri, de entre 400 y 1.300 millones. Llevar la línea hasta La Seu d’Urgell se estimaría en unos 3.000 millones.

La línea de Lleida - La Pobla de Segur gana viajeros cada año y ya ronda el medio millón

La línea ferroviaria Lleida-La Pobla de Segur está alcanzando cifras históricas de demanda, con un crecimiento sostenido que la sitúa cerca de superar los 500.000 viajeros en 2025, según datos de la Associació Promoció del Transport Públic y Pau Noy, ingeniero industrial y uno de sus fundadores. Este aumento representa prácticamente el doble de los pasajeros registrados en 1995, cuando la cifra rondaba los 250.000 usuarios anuales. Según las previsiones de Noy, teniendo en cuenta el ritmo de crecimiento de los últimos cinco añós —en 2020 hubo 105.000 viajeros—, la línea podría alcanzar el millón de viajeros al finalizar esta década, siempre y cuando se incremente la oferta de trenes y se hagan campañas informativas.

Este crecimiento se evidencia también en las paradas del Pallars, donde se alcanzarán previsiblemente los 70.000 viajeros en 2025 y los 153.000 en 2029. Actualmente, el Pallars representa el 14% del total de viajeros, aunque supone el 26% de los kilómetros recorridos en la línea, lo que indica un uso intensivo en ese tramo. Este aumento se atribuye a varios factores, entre ellos el crecimiento poblacional, especialmente gracias a la inmigración que utiliza menos el coche.