Nueva edición de PorcPassió Lleida con 60 establecimientos

La muestra gastronómica Porcpassió arrancará el lunes su 13 edición en 60 bares y restaurantes de la provincia de Lleida, con el cerdo como eje central en una amplia ventana de formatos. Organizada por la Federació d'Hostaleria de Lleida, se unen establecimientos de la capital leridana y también de las comarcas del Segrià, el Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Sobirà, el Pla d'Urgell y el Urgell. Para Josep Castellarnau, presidente de Hostaleria de Lleida, “la gastronomía leridana es economía, cultura y turismo”. Asimismo, añadió que Porcpassió Lleida es “como una gran casa de comidas que durante 30 días rinde homenaje al cerdo por su valor gastronómico y nutricional”. Según Castellarnau, la muestra también refuerza el posicionamiento de los establecimientos “como referentes visibles que conectan con el territorio a través de sus platos”.

La información de Porcpassió Lleida con el mapa de establecimientos participantes en esta edición y la oferta disponible ya se puede consultar en www.gastronomiadelleida.com.

Por otra parte, mañana será el último día para poder disfrutar de la IX Ruta de la Tapa, que se celebra desde el pasado 2 de octubre. Organizada por Mahou San Miguel y la Federació d’Hostaleria de Lleida, la campaña reúne 32 establecimientos de Lleida ciudad que han creado propuestas culinarias singulares. Bajo el lema Assaboreix Lleida, la iniciativa invita a recorrer la capital tapa a tapa y descubrir su oferta gastronómica. Como ya es tradición, la Ruta incluye un concurso en el que un jurado escogerá la mejor tapa de esta edición.

Productos leridanos en Montjuïc

Catalunya será protagonista del Gastronomic Forum Barcelona 2025, que comenzará el lunes y hasta el miércoles, en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, en el marco de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025. Desde la Generalitat, a través de Prodeca, se impulsa la participación de empresas agroalimentarias, también con el apoyo de las diputaciones de Barcelona, Lleida y Girona. En total, participarán 56 empresas leridanas en el Espai Catalunya y otras cuatro en el Espai Ecoteca. En total, habrá más de 120 firmas catalanas.