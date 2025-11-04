El sabor de Ponent triunfa en Barcelona

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los productos leridanos están muy presentes en el Gastronomic Forum de Barcelona que ayer abrió sus puertas en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona. La jornada contó con una conferencia del cocinero de Alguaire Josep Lladonosa junto a los chefs Javier y Sergio Torres titulada De la cocina medieval catalana a la alta cocina. En este acto, los hermanos Torres, acompañados por su maestro, recrearon en directo platos de la cocina ancestral catalana de hace 700 años.

Entretanto, el vicepresidente del Patronato de Promoción Económica de la Diputación de Lleida, Jordi Verdú, participó en la sesión dedicada al Gust de Lleida dentro del espacio Rebost de Catalunya, con un acto institucional y una cata gastronómica con productos del territorio. El acto sirvió para reafirmar los valores, la trayectoria y los objetivos de futuro de esta marca agroalimentaria que representa el conjunto del territorio leridano, con la participación de presidentes de consells comarcals, representantes de DOP e IGP y productores, entre otros. Según Verdú, Gust de Lleida “es el reflejo de un territorio que cree en sí mismo, que trabaja con orgullo y que comparte su sabor con el mundo”. Cerca de 60 empresas y productores de las comarcas leridanas están presentes en el certamen para dar a conocer vinos, aceites, quesos, embutidos, dulces y elaboraciones artesanas. El Rebost de Catalunya acogerá catas y showcookings de productores leridanos. Ayer se degustaron productos de Cal Sileta, Vinya Els Vilars y Fruita Blanch mientras que hoy será el turno de Blauver Espirulina y Herbes Aromàtiques de la Segarra y el miércoles, de Foment Agrícola de les Garrigues, Agrària Vallbona de les Monges y Gelicios. También visitó a las empresas leridanas el subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, que destacó “el esfuerzo constante de nuestro sector agroalimentario para innovar y ofrecer productos de calidad”.