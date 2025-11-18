Detienen dos jóvenes por robar una cartera a punta de navaja en el Centro Histórico de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido esta madrugada a un chico de 23 años y una chica de 20 por, presuntamente, haber robado a un hombre amenazándolo con un cuchillo en el Centro Histórico de Lleida.

Ha pasado hacia las 00:30, cuando en la calle Major una la pareja ha asaltado a un ciudadano, lo han amenazado con un cuchillo y le han sacado la cartera. Cuando los Mossos han tenido noticia de los hechos han empezado una búsqueda de los delincuentes.

Al cabo de un rato, en la calle Cavallers, han localizado a un chico y una chica que coincidían con la descripción de la víctima y los agentes los han detenido. Uno de ellos acumulaba numerosos antecedentes y, ahora, los dos detenidos pasarán a disposición judicial.