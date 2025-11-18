‘Dones i Aplec’ de documental

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Lleida Televisió estrenó ayer en la Llotja el documental Dones i Aplec, que repasa la historia de peñistas como Rosa Dejuan (Els Lleidatans), Isabel Hornos (Kina Kreu) y Carme Mas (Lifara Alcarrassina). Cuenta con Òscar Fernández como productor ejecutivo, Moisés Camuñas como guionista y Pau Roqué como editor. El estreno en televisión será el 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, e irá acompañado de una mesa redonda con mujeres del Aplec. El documental cuenta con el apoyo del Àrea de Nenes i Dones Aplequistes de la Fecoll, la concejalía de Políticas Feministas de la Paeria y del área de Igualdad de la diputación de Lleida.