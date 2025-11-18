Llega el frío invernal en Lleida: a partir del jueves

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La entrada de una masa de aire frío provocará un descenso notable de las temperaturas a partir de este jueves, 20 de noviembre de 2025, en Lleida. Según el servicio meteorológico, las previsiones indican que el mercurio experimentará una caída progresiva durante los próximos días, con heladas que se extenderán por gran parte del territorio y máximas que a duras penas llegarán a los 11-13ºC. El Pirineo será la zona más afectada por el frío, donde se espera nieve en cotas relativamente bajas.

Antes de la llegada de la ola de frío, este miércoles se caracterizará por un cielo poco nublado o sereno, aunque se mantendrán algunas nubes bajas o nieblas matinales en puntos de la llanura de Lleida. El más destacable será el inicio del descenso térmico tanto en máximas como en mínimas, con las temperaturas más bajas previstas para el final del día. Se producirán heladas débiles en el Pirineo y soplará viento de poniente con rachas moderadas, que será del norte a la zona pirenaica.

Cambio radical de tiempo para el fin de semana

La situación meteorológica se intensificará el viernes con un frío todavía más acentuado y heladas generalizadas que serán fuertes en el Pirineo. Se mantendrá la probabilidad de nevadas en la zona pirenaica, mientras que en el resto de Catalunya predominará el cielo poco nublado. El viento del norte y noroeste soplará con fuerza, añadiendo una sensación térmica todavía más baja.

Situación a nivel territorial

En Catalunya, el cielo se mantendrá prácticamente sereno durante los próximos días, exceptuando algunas nubes bajos o nieblas matinales en la depresión central. Las temperaturas experimentarán un descenso progresivo con heladas débiles inicialmente limitadas al Pirineo que se irán extendiendo. En el Empordà, la tramontana soplará con rachas muy fuertes, incrementando la sensación de frío.

Con respecto al resto de España, la entrada de un flujo húmedo del norte dejará precipitaciones en las Baleares y algunos puntos del Cantábrico durante los próximos días. En el resto del territorio predominará el cielo poco nublado o con intervalos de nubes. El descenso térmico será especialmente notable en la mitad norte peninsular, donde las temperaturas mínimas se alcanzarán al final del día.