Sueños y regalos por Navidad: ‘L’Arbre dels Somnis’ de CaixaBank repartirá presentes que han pedido en sus cartas más de 260 niños y niñas de Lleida

El programa L’Arbre dels Somnis de CaixaBank celebra su octava edición que permitirá repartir regalos entre un total de 263 niños y niñas en situación de vulnerabilidad de Lleida que lo han pedido en sus cartas. La iniciativa cuenta con la colaboración de seis entidades leridanas así como con el apoyo de dos empresas y particulares. “Es una acción mágica”, remarca a SEGRE Mireia Gorchs, responsable de Acción Social en la dirección territorial de Catalunya de CaixaBank. Añade que es una iniciativa que este año suma más cartas y colaboradores “para poder hacer realidad los deseos de los más pequeños”.

Por su parte, Xesca Garcia, de la entidad Prosec, destaca que este proyecto “es una oportunidad para poder ofrecer a estos niños un apoyo” y que también les ayuda a conocerlos más y descubrir necesidades que quizá no habían detectado.

Según Garcia, este año una de las menores que han participado escribió una misiva en la que mostraba sus mejores deseos para los niños y niñas de Gaza. “Te pone la carne de gallina ver a los más pequeños que tienen carencias y son generosos pensando en un mundo mejor”, asegura.

En la misma línea, Verónica Reñé, coordinadora del refuerzo escolar de la parroquia El Carme, explica que cuando los pequeños reciben los regalos “es una fiesta, porque muchos no tendrían opción de tenerlos sin la iniciativa”. También recuerda una de las cartas que más les ha impactado: la de un niño que pidió dos coches teledirigidos.

“Decía que desde que su hermano iba al instituto, ya no jugaba con él, por eso pedía dos”, cuenta. El proyecto tampoco sería posible sin la aportación de los clientes de la entidad. “Participamos desde el primer día y tenemos la oportunidad de hacer felices a niños con necesidades”, aseguran dos particulares que se implican en Lleida.

La previsión es llegar a más de 34.000 menores en toda España

El programa se canaliza a través de las oficinas de CaixaBank, que disponen desde el miércoles de cartas escritas por niños y niñas, de hasta 12 años, que se encuentran en riesgo de pobreza alimentaria o en otra situación de vulnerabilidad.

Los clientes de la entidad que quieran participar en la acción solidaria deberán acudir a una de 71 las oficinas en las comarcas leridanas que se suman al programa, donde se les asignará una de las cartas y tendrán hasta el próximo 12 de diciembre para llevar el regalo, que debe tener un importe máximo de 50 euros. A partir de esa fecha, CaixaBank y las entidades sociales organizarán la recogida y reparto de los presentes.

Juegos de mesa y libros, entre las preferencias de los pequeños

Albert Molias y Teresa Márquez son dos voluntarios de CaixaBank Lleida que colaboran con las entidades y ayudan a los niños a redactar sus cartas. Aseguran que entre sus preferencias se encuentran los juegos de mesa y también los libros y que son muchos los que piden juguetes para poder compartir con sus hermanos. “Les emociona y se sienten como los demás niños”, remarcan.

Una experiencia que valoran muy positivamente los menores que ya han participado. Según explican, “pude tener un regalo que quizás mis padres no habrían podido darme” o “fue un momento muy especial al disfrutar del juguete anhelado”.