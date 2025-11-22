Mural dedicado a Dani Quintana y contra el ‘bullying’ en Almacelles

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El artista Oriol Arumí ya ha iniciado el mural dedicado a Dani Quintana, el adolescente de 15 años que se quitó la vida el pasado julio, según la familia, víctima de acoso escolar. La obra se sitúa en la calle Doctor Agustín de Almacelles para "transformar el dolor en un mensaje de concienciación y pevención”. Ha sido posible gracias a particulares y al apoyo de la Diputación, con la colaboración de ARCA y UCSA de Almacelles.