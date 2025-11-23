El uso dependiente de redes sociales aumenta la vulnerabilidad a las 'fake news'

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Un nuevo estudio sugiere que las personas con un uso excesivo y dependiente de las redes sociales muestran una mayor tendencia a creer y compartir desinformación. Según los investigadores, quienes experimentan malestar al desconectarse o ven alterado su estado de ánimo por estas plataformas son también los más proclives a interactuar con noticias falsas.

“El uso problemático de redes sociales mide hasta qué punto una persona depende de ellas, y refleja un posible trastorno de adicción conductual”, explica Dar Meshi, investigador de la Universidad Michigan State y coautor del estudio. Este patrón incluye preocupación constante por las redes, necesidad de validación mediante “me gusta”, cambios de humor, conflictos personales y síntomas similares al síndrome de abstinencia.

El experimento, realizado online con 189 jóvenes de entre 18 y 26 años, mostró a los participantes 20 publicaciones simuladas: diez reales y diez falsas. Luego se evaluó su capacidad para distinguirlas y su intención de hacer clic, comentar, dar “me gusta” o compartir. Los resultados revelan que quienes mostraban un consumo más problemático eran también los más impulsivos a la hora de interactuar con desinformación.