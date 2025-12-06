Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Un 89,66% de las empresas españolas asegura que la implantación de la Inteligencia Artificial (IA) no ha tenido un impacto significativo ni en la contratación ni en los despidos, según una encuesta realizada por Grupo Adecco e Infoempleo a compañías del sector productivo. Solo un 3,45% afirma haber reducido la incorporación de personal por la llegada de estas tecnologías, mientras que un 6,90% indica que la IA ha impulsado la contratación de nuevos especialistas.

Pese a este bajo impacto en el empleo, la transformación digital sigue siendo un reto. El 67,19% de las empresas reconocen que no están preparadas para afrontar el cambio que supone la IA, mientras que cerca de un 33% considera que sí cuenta con los recursos y capacidades necesarias.

En paralelo, los departamentos de recursos humanos muestran un ritmo de adopción creciente. El 42,19% de los profesionales de RRHH señala que sus organizaciones están integrando progresivamente sistemas de IA en sus procesos internos, y un 28% prevé hacerlo a corto plazo. La proporción de empresas que no contemplan implantar estas tecnologías ha caído notablemente: del 44,1% en 2024 al 26,56% actual.

Para Teresa Tomás, consejera delegada de Infoempleo, la prioridad es clara: “Las empresas están implementando de forma urgente la alfabetización de la IA en sus procesos internos, con el fin de ganar eficiencia y competitividad”. Además, destaca que los trabajadores que aún no reciben formación específica “la reclaman para poder desarrollar sus tareas de forma más productiva y adquirir competencias cuanto antes en estas tecnologías”.

El informe refleja así una conclusión unánime: aunque la IA no está transformando de forma radical las plantillas, sí está modificando la forma en que las empresas y sus trabajadores se preparan para el futuro.¿Está la IA dejando a la gente sin trabajo? Las empresas españolas responden con datos sorprendentes