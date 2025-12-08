El belén en la Seu Vella abre el Cicle de Nadal de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Agrupació Ilerdenca de Pessebristes celebró ayer el primer acto del Cicle de Nadal de la entidad con el estreno del ya tradicional pesebre que cada Navidad instala en la Canonja de la Seu Vella, obra como cada año del maestro pesebrista y restaurador leridano José A. Ferrer, inspirado en la tradición de los belenes napolitanos, con regusto barroco y profusión de figuritas. El presidente de la Agrupació de Pessebristes, Jordi Curcó, se refirió a la inauguración como “el anuncio a la ciudad de Lleida desde la Seu Vella para que la Navidad se celebre con el belén que, además de su origen religioso, es una manifestación plástica que une arte, historia, tradición, cultura popular y patrimonio”. El concejal de Participación, Roberto Pino, y otros concejales de la Paeria participaron en el acto, que culminó con una visita guiada a la Seu Vella.