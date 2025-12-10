CERTÁMENES
El concurso periodístico Josep Pernau cumple 20 años con un formato renovado
El concurso periodístico Josep Pernau presentó ayer las bases de su 20ª edición en un acto en el Institut Ronda de Lleida. Los organizadores del certamen, la Paeria y la demarcación leridana del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), destacaron un cambio en el funcionamiento, que añadirá una fase final presencial para escoger a los ganadores. En esta ocasión, se mantendrán las cuatro categorías: cartas al director separadas en dos niveles (1º y 2º de ESO y, paralelamente, 3º y 4º), artículos de opinión y fotografía periodística (ambas orientadas a estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos).
Iniciativa consolidada
El concurso tiene un doble objetivo: por un lado, estimular el análisis crítico de la actualidad por parte de los alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos; y por otro lado, fomentar el conocimiento y el uso de la redacción periodística. La presidenta del CPC en Lleida, Laura Alcalde, aseguró que el concurso también permite el conocimiento de la profesión, para estimular vocaciones, y trabajar en las aulas distintos géneros periodísticos. Remarcó que la iniciativa tiene buena acogida entre los centros educativos y recordó que en la pasada edición se presentaron 217 trabajos de 9 centros.