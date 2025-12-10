El concurso periodístico Josep Pernau cumple 20 años con un formato renovado

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El concurso periodístico Josep Pernau presentó ayer las bases de su 20ª edición en un acto en el Institut Ronda de Lleida. Los organizadores del certamen, la Paeria y la demarcación leridana del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), destacaron un cambio en el funcionamiento, que añadirá una fase final presencial para escoger a los ganadores. En esta ocasión, se mantendrán las cuatro categorías: cartas al director separadas en dos niveles (1º y 2º de ESO y, paralelamente, 3º y 4º), artículos de opinión y fotografía periodística (ambas orientadas a estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos).

Iniciativa consolidada

El concurso tiene un doble objetivo: por un lado, estimular el análisis crítico de la actualidad por parte de los alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos; y por otro lado, fomentar el conocimiento y el uso de la redacción periodística. La presidenta del CPC en Lleida, Laura Alcalde, aseguró que el concurso también permite el conocimiento de la profesión, para estimular vocaciones, y trabajar en las aulas distintos géneros periodísticos. Remarcó que la iniciativa tiene buena acogida entre los centros educativos y recordó que en la pasada edición se presentaron 217 trabajos de 9 centros.