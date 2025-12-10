Impulso a la lengua de signos leridana

La Llar de Persones Sordes de Lleida tiene en marcha el proyecto Signant Lleida, una recopilación de signos leridanos con el objetivo de contribuir a una comunicación más ágil y accesible. Durante este año, la entidad, con la colaboración de varias personas voluntarias, ha buscado y creado signos de los pueblos y comarcas de Lleida, las fiestas, las leyendas, la historia de la Fundació de la Llar de Persones Sordes de Lleida, la gastronomía leridana y las estaciones de esquí. En total, son 25 signos que “suponen un primer paso” de este proyecto con la previsión de seguir ampliándolo en el futuro, según explicaron ayer a SEGRE Margarita Estradera, presidenta de la entidad, y Lidia Sánchez, responsable del proyecto.

Para llevar a cabo esta iniciativa, cuyo principal objetivo es la difusión de la lengua de signos desde Lleida, se ha llevado a cabo una recopilación y se ha investigado la etimología, el origen y la historia de los signos leridanos. Aquellos ya existentes se han mantenido, tras estudiar diferente documentación, mientras que en caso de no haber ninguno, se ha abierto un debate y se ha consensuado la asignación de uno específico. Por ejemplo, en el caso de Alcarràs se ha acordado la simbología de un árbol, que forma parte del escudo de este municipio del Segrià. “Cada signo recoge algo de nuestra identidad y nos ayuda a conectar la lengua de signos con la cultura que nos rodea”, destacaron.

Una vez consensuado el signo, los voluntarios graban vídeos que están disponibles en la web de la entidad y también a través de las redes sociales. De esta forma, los participantes en el proyecto se han encargado de la preproducción, grabación, edición, postproducción y difusión de los vídeos. “Queremos que se conozca no solo entre las personas sordas, sino también entre las oyentes para hacer una comunicación más ágil y que la lengua de signos también vaya evolucionando”, destacaron. En este sentido, agradecieron poder contar con una subvención de la Generalitat para continuar con este proyecto. Ya están disponibles vídeos que explican, en lengua de signos, tradiciones como Lo Marraco y las fiestas de Sant Anastasi, la Fira de Titelles, Moros i Cristians y el Aplec del Caragol hasta los barrios y puentes de la capital del Segrià. También las estaciones de esquí y la gastronomía típica con diferentes recetas. Se pueden ver en la web www.llarsordslleida.es y en las cuentas de la entidad en Instagram, Twitter y Facebook.