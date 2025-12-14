El mirador del Secà, más popular y verde

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una cuarentena de personas participaron ayer en una plantación popular de árboles en el entorno del mirador del Secà de Sant Pere de Lleida. Una iniciativa que organizó el ayuntamiento en colaboración con la empresa Maderas Obiols y la entidad social Aspros en la que se plantaron 50 árboles y 726 arbustos. La plantación se ha dividido en dos sectores, en la zona que hay junto al aparcamiento del mirador se han plantado 26 árboles y 726 plantas, mientras que en la zona inferior se han plantado 24 pinos blancos y encinas. También se han plantado plataneros, ledones, robles y cipreses, así como arbustos de romero, lavanda o tomillo, entre otras variedades.

A la plantación asistieron el alcalde, Fèlix Larrosa, y las tenientes de alcalde de Agenda Urbana, Begoña Iglesias, y de Seguridad y Civismo, Cristina Morón. Larrosa recordó que en la zona de la plantación, situada en el límite entre los barrios del Secà y Balàfia, se prevén construir nuevas viviendas y equipamientos y agradeció la colaboración de Maderas Obiols y Aspros en la actividad. “Avanzamos para hacer una ciudad más verde, bonita y empática y este será un espacio de sombra en el que poder descansar y mirar la ciudad”, dijo Larrosa.