La Lotería de Navidad activa en el cerebro el mismo placer que el chocolate o una nueva experiencia

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Jugar a la Lotería de Navidad no solo es una tradición muy arraigada en el país, sino que también tiene un efecto directo en el cerebro. Según explican especialistas en neurociencia, participar en el sorteo del 22 de diciembre activa el circuito cerebral de la recompensa, el mismo que se pone en marcha al comer chocolate, conocer a alguien nuevo o incluso consumir ciertas sustancias.

La clave está en la dopamina, un neurotransmisor relacionado con el placer y la anticipación. Su liberación genera una sensación de bienestar que explica por qué la lotería resulta tan atractiva y por qué, en algunos casos, puede derivar en problemas de adicción al juego. Personas con ludopatía reconocen que estas fechas son especialmente difíciles, ya que el simple contacto con décimos puede reactivar el deseo de jugar.

Además, el Sorteo de Navidad tiene un fuerte componente social que potencia este efecto: compartir décimos con familiares, amigos o compañeros de trabajo refuerza la sensación de felicidad. Incluso el miedo a quedarse sin número —por si “toca en el barrio”— tiene una base neurológica ligada a la anticipación dopaminérgica.