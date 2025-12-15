SEGRE

Peludos da en acogida 11 perros y 5 gatos

La Protectora de Animals de Serós-Amigos Peludos Baix Cinca ha entregado en acogida con derecho a la posterior adopción once perros y cinco gatos durante las jornadas que ha desarrollado este fin de semana en las instalaciones de Jardiland, en la carretera de Huesca. “Decidimos priorizar las acogidas de una semana en lugar de las adopciones permanentes, pues queremos evitar las decisiones impulsivas” con los animales, explicó Sandra Oró, responsable de la entidad. “Estamos muy contentos, es mucho más de lo que me esperábamos”, añadió. A lo largo del fin de semana, los voluntarios recibieron la visita de numerosas familias que ya habían adoptado animales que habían sido acogidos por la entidad.

