Más de 95.000 euros para impulsar la memoria

El Memorial Democràtic ha hecho pública la lista de proyectos a los que ha concedido subvenciones para la divulgación y recuperación de la memoria histórica en diferentes ámbitos. En total, en la convocatoria de 2025 se han destinado un total de 534.339 euros a diferentes iniciativas y propuestas en el conjunto de Catalunya. Entre ellos se incluyen una treintena de las comarcas leridanas con un importe que supera los 95.000 euros. Las propuestas de ayuntamientos y consells comarcales van desde la recuperación de itinerarios de memoria hasta trabajos de investigación, mantenimiento de espacios, publicación de libros y señalización de patrimonio histórico.

El listado del Memorial Democràtic incluye la creación de un mural en la fachada de la Presó- Museu Camí de la Llibertat de Sort, inaugurado el pasado agosto, con una imagen que representa a una madre que abraza a su hijo antes de marchar a combatir en la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, entre los proyectos subvencionados se encuentran la virtualización de los espacios de memoria de El Soleràs, la señalización de diferentes fortificaciones de Artesa de Segre, inventario de patrimonio bélico de Torrebesses y Sudanell y otras iniciativas como las memorias de un hospital en Mas Colom, en Tàrrega. En el caso de Lleida ciudad, se han destinado subvenciones a la memoria de las personas deportadas a campos de concentración nazi y también a la señalización de espacios históricos.

Precisamente ayer, el departamento de Derechos Civiles de la Paeria de Lleida agradeció la labor de la Fundació Paisatge de Lleida en la conservación de diferentes elementos de memoria democrática que han sufrido actos vandálicos en la ciudad, como pintadas. Entretanto, el Memorial Democràtic recuerda que hasta el viernes se puede visitar la exposición instalada en la Biblioteca de Sort dedicada a la leridana Conxita Grangé, la última superviviente catalana del campo de concentración de Ravensbrück en el año del centenario de su nacimiento.