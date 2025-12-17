‘Plantes migrants’, en una muestra en el Arborètum

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Arborètum, el jardín botánico de Lleida, organiza este sábado a las 12.00 una visita guiada por la exposición Plantes migrants, de la artista y jardinera Vicky Benítez. La muestra reúne un conjunto de pinturas elaboradas sobre papel hecho con fibras de plantas alóctonas –como la caña común, la chumbera o el agave– que forman parte del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. A través del proyecto, Benítez explora el significado ecológico, histórico y político de estas especies, estrechamente vinculadas a los procesos de colonialismo europeo y capitalismo global, que han impulsado el desplazamiento y mercantilización de la vida vegetal en el planeta. La exposición está comisariada por Christian Alonso y la visita comentada es gratuita. Paralelamente, la muestra se puede ver de martes a domingo de 10.00 a 17.00, en horario de apertura del Arborètum.