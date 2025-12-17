Rifa solidaria y premios en la Biblioteca de Alpicat

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La biblioteca de Alpicat celebró el lunes la Navidad con sus usuarios con diferentes actividades. Así, pudieron disfrutar de los cuentos navideños de la mano de Mertxe París y los participantes aprovecharon la ocasión para cantar villancicos. Durante el acto también se sortearon 24 entradas de cine cortesía de JCA Cinemes entre las personas que se hicieron una fotografía en el arco luminoso de entrada a la biblioteca. Asimismo, tuvo lugar una rifa solidaria para La Marató con el sorteo de tres lotes elaborados con los donativos de los comercios de Alpicat, con una recaudación de 920 euros que se destinará a la investigación del cáncer. Los ganadores fueron Teresa Pubill, Carlos Lamora y Yolanda Bagué.

Por otra parte, la concejal de Cultura de Alpicat, Marta Gardeñes, entregó los premios de la 11 edición Concurs Familiar BilblioNadal Fet a Mà, dedicado este año a los centros de mesa navideños. En total han participado en la iniciativa 33 hogares. Las premiadas fueron las familias Pedrós Amella, Romera Rincón y González Gili.