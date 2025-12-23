El Gordo sonríe a León, que reparte 728 millones tras un duro año por los incendios

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La lotería de Navidad vuelve a cumplir la tradición no escrita de recompensar a las zonas que más lo necesitan, ya que el Gordo (79.432) dejó este año 728 millones de euros (del total de 2.772 repartidos) en zonas de la provincia de León afectadas por los incendios de este verano y por los últimos accidentes mineros. En el municipio de La Bañeza se vendieron 117 series y en Villablino 50, mientras que en la Pola de Gordón fueron 15. Otras 16 series del primer premio, agraciado con 4 millones a la serie (400.000 euros al décimo o 20.000 por euro jugado), se vendieron en el distrito madrileño de Ciudad Lineal.

Dos asociaciones de fútbol y una de campaneros repartieron 468 millones en La Bañeza, mientras que en Villablino la mayor parte del premio fue distribuido en pequeñas participaciones por la Asociación de Alzhéimer del Valle de Laciana, una entidad sin ánimo de lucro que “regaló” de este modo hasta 200 millones. Asimismo, la comisión de fiestas de Villamanín repartió 35 millones en participaciones de cuatro euros entre los vecinos de ese municipio, a través de carnicerías, hostales, restaurantes e incluso una farmacia.

El Gordo también viajó este año, ya que unos 120 millones en décimos llegaron a Marbella, vendidos en un restaurante leonés de esta localidad malagueña cuyo propietario, José Charro, lleva más de 35 años comprando el mismo número. Lo repartió entre clientes y trabajadores (unos trescientos décimos).

El Gordo, cantado este año a las 10.44 horas, acaba en 2 (reintegro) por primera vez en 35 años. La terminación en 1 es la única que ha salido con menos frecuencia que el 2.

El fuego arrasó más de 120.000 hectáreas

La provincia de León, a donde la suerte ha llevado la mayoría del Gordo, sufrió graves afectaciones el pasado agosto por los incendios que arrasaron más de 120.000 hectáreas. Se cobraron la vida de dos vecinos de La Bañeza, donde se habilitaron espacios para 3.000 personas desalojadas. León también se recupera de la conmoción por los accidentes mineros del 31 de marzo, en los que fallecieron 5 vecinos de Villablino y Torre del Bierzo.