Alerta por posibles nevadas en Lleida por la borrasca a Francis: puede caer nieve por debajo de los 200 metros

El Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) ha activado un aviso de peligro por nevadas a causa de la llegada de la borrasca Francis. Esta alerta, que se iniciará el domingo 4 de enero por la tarde, prevé la posibilidad de nieve por debajo de los 200 metros en varias comarcas de Lleida, como son el Segrià, la Noguera, Les Garrigues y el Pla d'Urgell. La previsión se extiende a la depresión central y al tercio sur de Catalunya.

Según los datos del Meteocat, el lunes 5 de enero la precipitación podría ser más generalizada, afectando a un mayor número de localidades catalanas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) también ha confirmado que la borrasca Francis provocará un episodio de lluvias y nevadas en gran parte del Estado español durante los próximos días. Su portavoz, Rubén del Campo, ha señalado que hay "mucha incertidumbre de dónde se producirán y en qué zonas serán las más copiosas", aunque se espera nieve en cotas bajas del norte peninsular el sábado 3 de enero por la noche y en áreas del norte y centro el domingo.

Más allá de las nevadas, el martes 6 de enero, Día de Reyes, se espera un cielo soleado, pero con una caída drástica de las temperaturas mínimas. En el llano de Lleida, por ejemplo, los termómetros podrían registrar valores de hasta seis grados negativos.

Este episodio de nevadas en cotas bajas puede ser significativo, ya que afectaría a zonas densamente pobladas e importantes vías de comunicación. Por eso, recomiendan consultar la predicción del tiempo y el estado de las carreteras antes de emprender un viaje, especialmente los días 4, 5 y 6 de enero.