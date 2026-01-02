Masivo y musical Fin de Año en Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Lleida despidió 2025 por todo lo alto con fiestas que atrajeron a numeroso público. En la capital, la Llotja celebró la New Year's Party organizada por el Grup Bonobo hasta altas horas de la madrugada con packs de entrada para disfrutar de una noche de música que se agotaron. Big Ben de Golmés dijo adiós a 2025 con una celebración especial que reunió a un público de diferentes edades. La programación incluyó una sesión popstar con Brian Cross y las actuaciones de Marta Sánchez y Soraya en una noche dedicada al recuerdo de las diferentes etapas de la música pop. La fiesta reunió a más de 2.000 personas. En Tàrrega se dio la bienvenida al nuevo año con las Targanades 2026, la tradicional fiesta de Nochevieja organizada por el ayuntamiento y Agrat en el Espai MerCAT. Por otra parte, 640 personas usaron los autobuses gratuitos habilitados en Lleida en la campaña 1.000 ulls entre la L6 de la Bordeta-Cappont-Nastasi, la L7 de Els Mangraners al Secà y la Especial Ronda-La Llotja. Como balance, el 112 recibió 6.000 llamadas por 4.300 incidentes en Catalunya. El dispositivo especial de los Mossos d’Esquadra, con cerca de 1.800 agentes, acabó con 117 detenidos: 27 por delitos de violencia de género o en el ámbito del hogar; 1, contra la libertad sexual; 46 contra el patrimonio; 10 por lesiones y 33 por otros. También murió un hombre en un accidente en la N-II en Malgrat de Mar.