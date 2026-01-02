Para despedir el año, el Home dels Nassos volvió a pasearse por algunas localidades leridanas. En Lleida ciudad, lo hizo acompañado por la Dona dels Nassos y ambos recorrieron el Eix Comercial acompañados por las autoridades y con música de gralles y tabals junto a los portadores de los cavallets del Patronat del Corpus de Lleida. Estos curiosos personajes repartieron sonrisas, caramelos y otras sorpresas entre adultos y niños. Una tradición recuperada por el Grup Cultural Garrigues con la colaboración del Patronat del Corpus de Lleida en 2016 tras más de 25 años. La Dona dels Nassos se creó en 2021 para impulsar la igualdad. La leyenda dice que tienen tantas narices como días tiene el año y el día 31 de diciembre solo aparecen con una.

En Agramunt, el Home dels Nassos también se dejó ver el miércoles coincidiendo con el mercado semanal. El tradicional personaje participó en un pasacalles por el centro histórico acompañado por los Tabalers de la colla de Diables l’Espetec y de los ‘capgrossos’ artistas. El Home dels Nassos sale cada 31 de diciembre en la capital del Sió desde hace 14 años cuando los más pequeños lo construyeron en forma de cabezudo en el marco del ActiNadal. De hecho, son los mismos niños y niñas quienes sacan a pasear el Home dels Nassos, que tiene manos libres para poder saludar.

El último día del año es cuando el Home dels Nassos sale a la calle y se deja ver. Es tradición que los más pequeños busquen esta figura, que algunos imaginan con 365 narices. La verdad, sin embargo, es que el Home dels Nassos es un hombre viejo, tan viejo como el año que se acaba, y que en algunas ocasiones se hace acompañar de una máscara de bebé, que simboliza el año nuevo que ya llega. La tradición también se llevó a cabo el miércoles en otras localidades como Les Borges Blanques, donde tuvo el acompañamiento musical de los grallers del Grup Vivall, Mollerussa y Guissona.

Por otra parte, dentro de las actividades navideñas, continuó la ruta del Gran Camarlenc por los barrios de Lleida. Hoy viernes está previsto que el paje real visite Democràcia-Remolins (11.00h), Partida Caparella (16h), Torres de Sanui (17h), Montcada (18h) y Zona Alta (19h). Mientras, Bagergue se prepara para vivir una de las citas más esperadas del año. Mañana el pueblo recibirá la visita del paje real, encargado de recoger las cartas de los niños y niñas a los Reyes Magos, con un acto a las 18.00 horas en la iglesia de Sant Fèlix.