Alba Pujals abre el festival de Jazz de Concabella

El noveno festival de Jazz de Concabella comenzó ayer con Alba Pujals Quintet, que presentó el nuevo trabajo discográfico de la trombonista y compositora egarense, titulado Sincretisme. En el escenario, Alba Pujals estuvo acompañada por un quinteto de primer nivel: Oriol Vallès (trompeta), Joan Monné (piano), Giuseppe Campisi (contrabajo) y Andreu Pittarch (batería). Juntos ofrecieron un concierto de gran calidad artística en el que el público destacó la madurez y el talento de una de las jóvenes figuras más prometedoras del jazz catalán contemporáneo. Enric Ribalta, uno de los impulsores del festival, destacó la satisfacción de poder abrir una nueva edición con una artista de este nivel. “Cada año organizamos tres conciertos, uno por mes, hasta marzo. Estamos muy contentos de poder dar voz al jazz, una música minoritaria”, señaló Ribalta, quien subrayó la relevancia de Pujals dentro de la nueva generación formada en centros internacionales como Nueva York.

El festival continuará el 7 de febrero con el trío formado por Jaume Llombart, Jorge Rossy y Xavi Torres, músicos habituales y piezas clave del festival, y concluirá el 14 de marzo con Chano Domínguez, Carles Benavent y Tino di Geraldo, una cita que unirá flamenco y jazz.