SEGRE
caos ferroviari

El Govern anuncia que Rodalies tornarà a funcionar amb normalitat el dijous tot i que "no serà fàcil"

COMERCIO

Balaguer entrega los vales de compra de Navidad

Foto de grupo de los ganadores de los premios de la campaña. - PAERIA DE BALAGUER

Foto de grupo de los ganadores de los premios de la campaña. - PAERIA DE BALAGUER

Esmeralda Farnell
Publicado por
Esmeralda FarnellRedactora de Comarques

Creado:

Actualizado:

En:

La Paeria de Balaguer entregó el martes por la noche los vales de compra de la campaña comercial de Navidad, A Balaguer per Nadal, el millor regal, una iniciativa impulsada desde el área de Promoción, Ferias y Fiestas con la colaboración de las asociaciones comerciales de la ciudad, con el objetivo de dinamizar el comercio local. En total se entregaron 34 vales de compra por un importe global de 5.000 euros, repartidos en 14 vales de 250 euros, 10 de 100 euros y 10 de 50 euros, que podrán canjearse en cualquiera de los establecimientos adheridos a la campaña hasta el 31 de marzo. Los comercios participantes forman parte de las cuatro entidades comerciales de la capital de la Noguera.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking