Balaguer entrega los vales de compra de Navidad

La Paeria de Balaguer entregó el martes por la noche los vales de compra de la campaña comercial de Navidad, A Balaguer per Nadal, el millor regal, una iniciativa impulsada desde el área de Promoción, Ferias y Fiestas con la colaboración de las asociaciones comerciales de la ciudad, con el objetivo de dinamizar el comercio local. En total se entregaron 34 vales de compra por un importe global de 5.000 euros, repartidos en 14 vales de 250 euros, 10 de 100 euros y 10 de 50 euros, que podrán canjearse en cualquiera de los establecimientos adheridos a la campaña hasta el 31 de marzo. Los comercios participantes forman parte de las cuatro entidades comerciales de la capital de la Noguera.