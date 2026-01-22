Lleida registró 2.944 nacimientos en once meses

Las comarcas leridanas repuntaron ligeramente en cuanto a nacimientos en los primeros once meses de 2025. Según la última estimación del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada ayer, hasta el mes de noviembre nacieron 2.944 bebés, un 0,91% más respecto al mismo periodo de un año antes. Se si compara con los mismos meses de hace diez años, el descenso se eleva al 19,6%. Solo en el mes de noviembre de 2025 se registraron 290 nacimientos en la provincia, doce más que en noviembre de 2014. Por franjas de edad de la madre, según el INE, entre los 35 y 39 años aumentó un 9,5%. Del total de recién nacidos, 1.513 fueron niños y 1.430, niñas.

Entretanto, el INE también publicó los datos de mortalidad y en 2025 se registraron 4.195 defunciones en las comarcas leridanas, cuatro más que en 2024. De estas, 2.133 eran hombres y 2.062, mujeres. Por edades, el 63,3% del total de fallecidos durante el año pasado tenían 80 años o más, con un total de 2.658 decesos. Mientras, el 32,5% de la población leridana fallecida en 2025 superaba los 90 años. Entretanto, murieron 14 niños y niñas de menos de 15 años. También se incluyen datos de defunciones de 2026 y en la primera semana murieron 94 personas, dos menos que en el mismo periodo del año pasado.

En el conjunto del Estado, los nacimientos repuntaron en los 11 primeros meses de 2025, en los que vinieron al mundo 3.145 niños más que en el mismo periodo de 2024 pero casi 47.500 menos que en los mismos meses de 2018. En total, 294.629 bebés habían nacido en España desde enero hasta noviembre. Entretanto, hubo 403.060 defunciones, por lo que el saldo vegetativo en ese periodo fue negativo en casi 110.000 personas. Según las estimaciones publicadas por el INE, en el mes de noviembre nacieron más niños de mujeres mayores de 40 años que de menores de 25 años en España.