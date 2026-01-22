Más visibilidad LGBTI en Lleida

El Servei d'Atenció Integral (SAI) ha dado apoyo a 259 personas y ha hecho un total de 905 actuaciones en cinco años. Es el balance presentado ayer en el plenario del Consell Municipal per als Drets de les Persones LGBTI i contra l'LGBTI-fòbia, en el que se evaluó el primer plan municipal de políticas LGBTI 2021-2024. El concejal de Igualdad y vicepresidente del Consell, Roberto Pino, hizo una valoración del plan con varias acciones que se han puesto en marcha, como la introducción del género no binario y el nombre sentido en formularios municipales o la formación a la plantilla municipal. En este ámbito, explicó que se han hecho 35 formaciones con la participación de 981 personas. También destacó las acciones de sensibilización y visibilización. Aquí se incluyen la adquisición de 16 cuentos para las escoles bressol municipales y ludotecas municipales y cinco espectáculos en el Teatre de l’Escorxador y el Animac.

Asimismo, el plenario abordó la nueva ley de los derechos de las personas LGBTI y la erradicación de la LGBTIfobia aprobada por el Parlament el pasado diciembre. Pino, junto con el técnico del SAI de Lleida Xavi Badia, señalaron que la nueva legislación incluye acciones que ya había puesto en marcha la Paeria y que delimita más las funciones y las responsabilidades de la administración local, dando herramientas para trabajar nuevas acciones. Asimismo, Pino destacó que la nueva ley reconoce la autodeterminación de género, prohíbe las terapias de conversión, garantiza una red pública de atención, protege a las personas trans e intersexuales en ámbito de salud y educación y actualiza el régimen sancionador contra la LGBTIfobia.También se insta a velar por la creación de espacios de memoria del colectivo y reparar la invisibilización de las personas bisexuales y trans, remarcó Pino.

En la reunión de ayer también se trató sobre las denuncias por LGTBIfobia. En 2025 hubo 7 comunicaciones, la mitad que en 2024. En 2023 hubo 9; cinco en 2022 y cuatro, en 2021. Pino destacó que el aumento de las denuncias muestra que “la víctima confía más en la administración y se siente más segura, con mecanismos de protección y seguimiento por parte de las administraciones”.

Cuatro plazas para acoger a víctimas de exclusión residencial

El SAI LGBTI+ de Lleida cuenta con un piso de acogida para personas LGBTI que tienen dificultades de acceso a la vivienda por diferentes motivos, incluido quedarse sin casa por su orientación sexual. En los últimos cuatro años ha acogido a siete personas y también ha ampliado el número de plazas disponibles hasta cuatro, según explicó el técnico del servicio, Xavi Badia. El tiempo de acogida es de unos seis meses, aunque se puede ampliar y adaptar a las necesidades de los usuarios según su situación.El Consell Municipal LGBTI se creó en 2016 y está formado por representantes de los grupos municipales, entidades locales, el Servei Integral de la Generalitat, el Servei Trànsit de Salud y la UdL, entre otros. Sus objetivos son velar por la plena igualdad de derechos sin estigmas y favorecer la visibilización y sensibilización. Durante 2026, se establecerá el reglamento del Consell para fortalecer su papel.