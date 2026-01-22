Retos democráticos medio siglo después de Franco

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los politólogos Jordi Muñoz y Gemma Ubasart reflexionaron ayer sobre el estado de la democracia española y la situación política del país, cincuenta años después del franquismo. Lo hicieron en la tercera sesión del ciclo “¿50 años de Democracia?”, organizado por el IEI. Muñoz, profesor de Ciencia Política de la UB y exdirector del Centre d’Estudis d’Opinió de Catalunya, y Ubasart, profesora de la Universidad de Girona y exconsellera de Justicia, Derechos y Memoria, analizaron el proceso de recentralización política y el rearmamento ideológico del nacionalismo español que, según señalaron, desembocó en el movimiento soberanista catalán.

Ambos advirtieron de los retos y amenazas actuales, como la expansión de una ola reaccionaria, militarista y punitivista, ante la que solo cabe responder con la cooperación entre actores sociales, políticos e institucionales.Ubasart añadió que la falta de avances en cuestiones como la vivienda, la renta o el clima está alimentando el crecimiento de la extrema derecha, mientras que Muñoz recordó las tensiones sociales y laborales de la Transición y la necesidad entonces de reformar los aparatos del Estado. El ciclo “¿50 años de Democracia?” se prolongará hasta marzo, con próximas sesiones dedicadas a la censura en el arte y a la evolución de la extrema derecha.