MEMORIA
Ruta sobre el hospital militar de Els Prats de Rei
Els Prats de Rei (Anoia) estrenó el pasado fin de semana la Ruta dels Espais de Memòria de l'Hospital del XI Cuerpo del Ejército de la República, un itinerario urbano que identifica y señaliza lugares donde, durante la primavera y el verano de 1938, se ubicó uno de los principales hospitales militares en la Catalunya Central. El historiador leridano Francesc Closa ofreció una charla sobre la sanidad republicana en el frente del Segre. Closa señaló que al hospital de El Prats de Rei se trasladaron a los soldados heridos en los frentes del Segre y del Pallars, en la zona entre Artesa de Segre y Coll de Nargó. Asimismo, indicó que las primeras urgencias se operaban en equipos quirúrgicos avanzados establecidos en Alentorn y en Coll de Nargó. Mientras, las segundas y terceras urgencias se enviaban a los hospitales de Sanaüja y Els Prats.