Abandonan ocho cachorros de perro en una caja en la basura en Lleida

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La Protectora de Animales Lydia Argilés de Lleida ha denunciado el abandono de ocho cachorros de perro en una basura en la partida de Vallcalent. Según la entidad, un hombre que iba a lanzar la basura vio a los perritos dentro de una caja y los llevó a la protectora, que los ofrecerá para adopciones.

Según explica la protectora, se trata de cachorros de unos dos meses que serían mestizos de husky y que, por lo tanto, serán perros de tamaño grande.

El teléfono de la Protectora de Animales Lydia Argilés es el 686234542 y el horario de adopciones y visitas es de lunes a viernes de 10 h a 12 h y de 17 h a 19 h y sábados, domingos y festivos, de 10 h a 13h.