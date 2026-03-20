Metges de Catalunya cifra en un 26% el seguimiento de la huelga en Lleida

La cabecera de la manifestación de médicos en Barcelona este viernes.Joan Mateu Parra / ACN

Publicado por agencias / redacción Creado: Actualizado:

Al menos medio millar de personas se han concentrado este viernes por la mañana en el Hospital del Mar para manifestarse en la novena jornada de huelga convocada por el sindicato Metges de Catalunya desde octubre –la segunda esta semana, en una protesta que tiene previsto llegar al Parlament y confluir con la movilización de los docentes–. Los manifestantes han empezado a aminar hacia las once y media. En la cabecera, el mensaje de la pancarta clama 'Convenio médico, ya'!. Los médicos piden "diálogo real" con los responsables políticos y "medidas estructurales" ante la sobrecarga laboral. El sindicato lamenta que el Departamento de Salud les sigue "ignorando".

Los manifestantes, con batas blancas, uniforme de trabajo, llevan carteles con mensajes como 'Médico cansado, paciente maltratado' y 'Sanidad pública y de calidad'.

Cifran en un 26% el seguimiento del paro en Lleida

Metges de Catalunya ha cifrado en un 35% el seguimiento de la huelga de médicos convocada para este viernes, el segundo día de paro, y la conselleria de Salud de la Generalitat lo ha situado en un 6,7%.

Por provincias, según el sindicato convocante, el seguimiento ha sido del 40% a Barcelona; del 32%, en Girona; del 29%, en Tarragona, y del 26% en Lleida.

Por ámbito asistencial, también según Metges de Catalunya, ha sido del 39% en atención primaria y del 30% en atención hospitalaria.